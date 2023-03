Napoli, test impegnativo col Torino: Spalletti “promette” il turnover, ma vuole i tre punti

Distacchi siderali in classifica, lo scudetto soltanto da cucire, il passaggio del turno in Champions e il sorteggio non impossibile, anche se un derby italiano è sempre complicato, persino con una squadra potenzialmente a -23 in Serie A. Gli ultimi giorni del Napoli sono stati intensi ed è stata la settimana della consapevolezza: la banda Spalletti ha allungato in modo definitivo per il tricolore e per la prima volta è approdata ai quarti nella coppa più importante. C’è da fare allora l’ultimo sforzo, la trasferta di Torino, contro i granata, che per lo stile di gioco degli azzurri costituisce in effetti un importante banco di prova e un test molto impegnativo.

Le chiavi della partita saranno i duelli tra il gioco ragionato e il possesso palla dei partenopei e il pressing asfissiante e la fisicità dei piemontesi, che d’altro canto in verità non disdegnano nemmeno portar palla con qualità. Ma quella del Napoli è diverse spanne superiore, con Kvara, Osimhen, Politano e chi più ne ha più ne metta. A proposito, Spalletti di più ne ha, e forse stavolta li mette. Anche se c’è la pausa per le nazionali, e dunque non serve a tutti i costi far riposare i titolarissimi. E soprattutto, la partita in sé non è certo da prendere sottogamba. Eppure, il tecnico di Certaldo ha velatamente fatto intendere di voler procedere con qualche cambio nell’undici tipo, diventato tale per meriti e non calato dall’alto. E allora, in una partita nella quale sarà probabilmente necessaria qualche variazione sul (bellissimo) tema che ogni settimana ci propone questa squadra, scaldano i motori Elmas, il dodici per eccellenza, ma anche Simeone perché bomber Osimhen è diffidato e al ritorno dalla pausa c’è il Milan in campionato per preparare il doppio confronto di Coppa. Reclama spazio anche Ndombele, Kim potrebbe rifiatare per Juan Jesus. La consapevolezza è anche anche queste riserve di lusso siano in grado di sostituire al meglio i magnifici undici esposti ovunque e persino sulle facciate dei palazzi. Fermo restando che questa squadra, di punti per strada, può perderne a iosa. Ma non è nelle intenzioni di un Napoli stellare.