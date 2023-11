Napoli, striscione degli ultras: “Sia ben chiaro a ogni calciatore, non vi dà l’impunità aver vinto il tricolore”

Gli ultras del Napoli hanno appeso nella notte uno striscione all’esterno dello Stadio Diego Armando Maradona, mandando un chiaro messaggio alla squadra. “A pagare è stato l’allenatore ma sia ben chiaro a ogni calciatore. Non vi dà l’impunità aver vinto il tricolore” si legge. La Curva A, firmataria dello striscione, ha dunque ribadito la propria delusione per un inizio di stagione ben al di sotto delle aspettative, specialmente dopo lo scudetto vinto lo scorso anno. Esonerato Rudi Garcia, toccherà ora a Walter Mazzarri risollevare le sorti della squadra. Gli ultras partenopei hanno però ricordato ai calciatori che il titolo di campioni d’Italia non li esonera dalle responsabilità.