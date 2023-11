Juventus, nessuna conciliazione con Ronaldo: il verdetto sul contenzioso è atteso entro aprile 2024

Si è conclusa con un nulla di fatto anche l’ultima udienza relativa alla controversia tra Cristiano Ronaldo e la Juventus. Nella giornata di martedì 21 novembre, il collegio arbitrale si è riunito per discutere dei 19,9 milioni pretesi dall’asso portoghese in merito alla manovra stipendi della stagione 2020/2021. “Nonostante la disponibilità di CR7 a fare un passo verso la Juventus (che sostiene di non dover versare la cifra richiesta, ndr), non c’è stata nessuna conciliazione” riporta la Gazzetta dello Sport. La prossima udienza si terrà a fine gennaio, mentre il verdetto finale per l’arbitrato è atteso entro aprile 2024.