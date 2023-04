Napoli, lo striscione per lo scudetto è una citazione di Mare Fuori: “Nun te preoccupa’…”

In attesa della conquista aritmetica dello scudetto, ormai diventato una formalità per il Napoli dopo la vittoria contro la Juventus, nel capoluogo campano si respira già aria di festa. Lo testimoniano i tifosi che hanno atteso la squadra all’aeroporto di Capodichino, festeggiandola a suon di cori, ma anche gli striscioni apparsi in città. “Nun te preoccupa’ guaglio’… ce sta o’ Napule campione!” recita uno di questi. Il riferimento è alla celebre serie tv Mare Fuori, girata proprio a Napoli e che ha conosciuto un grande successo negli ultimi mesi.