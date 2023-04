Chelsea, Pochettino in pole per la panchina: superati Luis Enrique e Nagelsmann

Mauricio Pochettino è il favorito per diventare l’allenatore del Chelsea. Secondo Marca, notizia rilanciata anche dai media inglesi, l’ex allenatore di Paris Saint-Germain e Tottenham sembra aver scavalcato gli altri candidati per la panchina dei blues. Anche Luis Enrique, Vincent Kompany e Julian Nagelsmann sono stati accostati al Chelsea, ma al momento sarebbero in ritardo nelle gerarchie di Todd Boehly. L’idea del presidente – scrive il quotidiano – è di aspettare fino all’estate per prendere una decisione definitiva sul suo prossimo allenatore. Tuttavia, ci sono diversi consiglieri che pressano affinché la decisione venga presa il prima possibile.