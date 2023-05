Napoli, Spalletti: “Oggi c’è mancata qualità. Futuro? Diversi giocatori nel mirino”

Luciano Spalletti ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita quest’oggi in casa del Monza: “La nostra qualità di tener palla, farla girare, riuscire a mettersi nella metà campo avversaria oggi non l’abbiamo fatta vedere. C’è stata meno pulizia di gioco e se siamo costretti a rincorrere sulle ripartenze ci troviamo in difficoltà. Quando si perde c’è sempre un leggero fastidio, lo subiscono anche i calciatori”.

E sul futuro: “Il Napoli ha sempre fatto vedere di essere attrezzato, sa andare a programmare e sa scegliere all’ultimo momento. Ci sono dei calciatori che la società hanno nel mirino, che se poi ce ne sarà bisogno, si andranno a valutare in profondità”.