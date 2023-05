Fiorentina-Udinese, litigio tra Bonaventura e Becao a partita finita: entrambi espulsi

Coda polemica nel finale di Fiorentina-Udinese. Una partita molto combattuta si chiude nel peggiore dei modi con il caos dopo il triplice fischio che porta a un cartellino rosso per Giacomo Bonaventura e per Rodrigo Becao. Il centrocampista dei toscani perde la testa così come il difensore dei friulani ed entrambi si mettono a litigare: volano parole grosse e tutti e due vengono espulsi dall’arbitro Paterna, che ha dovuto faticare a contenere il capannello dopo il botta e risposta tra i due al Franchi. Staremo a vedere se sono stati presi degli altri provvedimenti.