Napoli, Simeone: “TikTok Osimhen? Cose esterne, noi pensiamo al campo”

“Abbiamo fatto una grande partita. TikTok? Sono cose esterne, noi pensiamo al campo. Osimhen era nervoso perché gli mancava il gol. Speriamo che ora sia più tranquillo rispetto a prima. Siamo rimasti uniti anche se non ci sono stati risultati nelle ultime partite. Abbiamo lavorato sulla nostra consapevolezza”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Napoli, Giovanni Simeone, a Sky Sport, dopo la vittoria con l’Udinese per 4-1. L’attaccante argentino ha realizzato la rete del poker definitivo, pochi secondi dopo il gol di Samardzic che sembrava poter riaprire il match. Per Simeone è il primo gol stagionale in un avvio di campionato che lo ha visto scendere in campo sempre a gara in corso, per soli 51′ complessivi a disposizione.