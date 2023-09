Lazio-Torino, Juric: “Amareggiato. Speso troppo con la Roma”

Il Torino dopo una buona prestazione in casa con la Roma, all’Olimpico contro la Lazio ha dovuto cedere il passo a Zaccagni e compagni. Nel post partita sono arrivate le parole di Ivan Juric che in conferenza stampa ha parlato di poca benzina dopo il pareggio con la squadra di Mourinho.

Le parole di Juric: “Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Non abbiamo concesso nulla, potevamo essere più pericolosi. Nel secondo tempo dovevamo aumentare lo spessore nelle giocate in attacco. Abbiamo perso anche Buongiorno, che per noi è importantissimo. Sensazione amara, abbiamo preso gol al primo tiro. Dispiace, ci mancava un po’ di energia sportiva. Abbiamo speso tanto contro la Roma. Quando muovi la squadra avversaria poi devi accelerare, così ha senso il possesso. Non abbiamo avuto una grande reazione, neanche con i cambi. Lazio conservativa? No, ho visto le solite cose. Siamo arrivati all’Olimpico e abbiamo fatto la partita per 60 minuti, senza subire un tiro. Non mi è dispiaciuto Sanabria. Zapata dopo tantissimo tempo, anni, ha fatto 90 minuti contro la Roma. Oggi l’ho visto meno reattivo. Lazaro è un buon giocatore, ma può dare di più. Sono molto contento di Bellanova“.