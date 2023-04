Napoli, Scudetto con sei giornate di anticipo? Nessuno ci è mai riuscito

Il traguardo è arrivato. Il Napoli vince lo scudetto aritmeticamente se batte sabato la Salernitana al Maradona e la Lazio domenica non va oltre il pareggio a San Siro contro l’Inter. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe dunque vincere il suo terzo titolo nazionale con sei giornate di anticipo, un’impresa mai realizzata da nessuna squadra in Serie A. Al momento il record del campionato è di cinque turni: un primato condiviso tra quattro squadre. Il Grande Torino di Valentino Mazzola nella stagione 1946-1947 in un campionato che detiene tutt’ora il record di punti ottenuti da una squadra vincitrice nell’era dei due punti a vittoria con 20 squadre: 63 con la media di 1,66 a partita. Poi la Fiorentina nel 1955-56 (campionato a 18 squadre). E in tempi più recenti l’Inter di Mancini che nella stagione 2006-07 siglò anche il record di distacco dalla seconda classificata (Roma) nell’era dei tre punti in un campionato a venti club: ben 22 punti. E infine la Juventus nel 2018-19 con Allegri in panchina.