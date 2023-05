Napoli, scatta il divieto di vendita di bevande in vetro nei pressi dello stadio

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza con la quale si dispone il divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro, lattine, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale rigido a ridosso e all’interno dello stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Questo divieto sarà valido per stasera, in occasione dell’apertura dello stadio per assistere alla partita Udinese-Napoli sui maxischermi allestiti all’interno dell’impianto. Il divieto di vendita di bevande in vetro (con esclusione dei servizi al tavolo) sarà in vigore dalle 17.45 fino alle due ore successive al termine dell’evento. Oltre all’interno dello stadio, le aree interessate dal divieto sono le seguenti: da via Cinthia altezza via Terracina​, via Leopardi​,​ via A. Doria​, ​viale Augusto fino a piazza Italia​, ​via Giulio Cesare fino a piazza Itali​a, ​via Campegna​, ​via Diocleziano fino all’incrocio con via Cavalleggeri​,​ viale Kennedy fino all’ingresso della Mostra ​d​’Oltremare​, ​l’intero piazzale Tecchio​,​largo Matteucci e Barsanti​,​ via Claudio​, ​via Marconi​, ​via Terracina compresa nel tratto tra l’incrocio con via Cinthia​ e ​via Leopardi​,​ e l’​o​spedale San Paolo.​