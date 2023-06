Napoli-Sampdoria oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie A 2022/2023

Ecco tutte le informazioni per seguire la gara tra Napoli e Sampdoria, valevole per la 38esima giornata della Serie A 2022/2023. Tutto pronto per una domenica di festa al Maradona, dove i partenopei chiuderanno un campionato da incorniciare contro la già retrocessa Sampdoria ma soprattutto riceveranno il trofeo e potranno celebrare il terzo scudetto della loro storia. Di conseguenza, la squadra di Spalletti vorrà congedarsi dai propri tifosi con una bella vittoria così da rendere ancora più dolce una giornata che si preannuncia indimenticabile. La sfida è in programma oggi, domenica 4 giugno alle 18:30. Diretta sulla piattaforma Dazn e sul canale Zona Dazn, visibile su Sky previa attivazione.