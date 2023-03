Napoli, sale la febbre Scudetto: sulla spiaggia di Bacoli compaiono le sagome della squadra e di Maradona

Sale la febbre Scudetto in casa Napoli, con la squadra guidata da Luciano Spalletti che si prepara ad un mese di aprile davvero intenso, che potrebbe scrivere una pagina di storia del club campano. A poche ore dalla sfida di domenica sera contro il Milan, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, a Bacoli, comune sulla costa Flegrea, i tifosi azzurri locali hanno portato in spiaggia i cartonati a grandezza naturale dell’intera squadra, comprese quelle del tecnico e del presidente Aurelio De Laurentiis. Tra le sagome spicca anche quella della leggenda Diego Armando Maradona, raffigurato con indosso la maglia del primo scudetto del Napoli.