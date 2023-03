Viareggio Cup 2022/23, montagne russe fra Bologna ed Empoli: passano gli emiliani ai rigori

Il match fra Bologna ed Empoli è stato letteralmente un sali e scendi di emozioni con la squadra toscana che si mangia le mani per l’eliminazione. A far male ai ragazzi azzurri è il modo in cui essa è arrivata, ai calci di rigore dopo che per lunghi tratti della partita il Bologna ha dovuto soffrire il gioco dell’Empoli. Alla fine passano vanno gli uomini di Magnani al termine della lotteria dei rigori e grazie al baby Ravaglioli, autore di una ripresa da protagonista.

Il match inizia con i ritmi vibranti e con le squadre che senza speculare troppo, decidono di praticare il calcio che sono solite fare. Possesso palla, ricerca del terzo uomo e gioco offensivo. Le occasioni non mancano, si va da una parte all’altra ed è l’Empoli ad andare vicino al gol con Cappelli che di testa non inquadra la porta di poco. I toscani spingono maggiormente e trovano al 33esimo il gol del vantaggio: è Vallarelli, che vincendo due duelli, salta due avversari e conclude una grande azione personale insaccando la palla in rete. La prima frazione si chiude sempre con l’Empoli con il pallino della pallino del gioco: al 43esimo Michelucci serve Diodato che supera il portiere del Bologna Raffaelli. A colpo sicuro il centrocampista calcia, ma sulla linea salva tutto Menegazzo. Si va all’intervallo sul punteggio di 0-1 per l’Empoli.

Nell’inizio della seconda metà di partita è il Bologna ad alzare i ritmi ed a portare una pressione maggiore. Pressione che culmina al 54esimo con il gol del pareggio dell’appena entrato Ravaglioli che, liberandosi meravigliosamente della propria marcatura in area, gira con il destro verso la porta e pareggia il conto per i rossoblu. Le occasioni non mancano, sempre con l’Empoli vicino al vantaggio. L’occasione ghiotta arriva al 96esimo per gli azzurri: Maltoni trattiene Brugognome in area. Rigore che sa di match point. Sul dischetto si presenta Bocci che clamorosamente butta fuori la palla sprecando un’occasione che passa una volta nella vita. Si vai ai calci di rigore, dove il Bologna vince per 4-2. Decisivi gli errori di Vallarelli e sempre di Bocci.