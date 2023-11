Napoli, Rudi Garcia senza fattore campo: la vittoria interna manca dal 27 settembre

C’era una volta il fortino ‘Maradona’. Nella scorsa stagione il Napoli collezionò 45 punti tra le mura amiche, con due sole sconfitte in tutto il campionato. Quello con la stagione in corso è un paragone impietoso visto che dopo cinque gare il numero di ko è già lo stesso: Lazio e Fiorentina hanno espugnato il ‘Maradona’, il Milan ha fermato i partenopei sul pareggio. E in Champions League, ko col Real Madrid a parte, l’Union Berlin (dopo 12 sconfitte consecutive) è tornato a fare punti proprio sul campo degli azzurri. Un segnale d’allarme. Lontano dal proprio stadio il Napoli viaggia a 2.33 punti di media in sei partite, tra le mura amiche la media si abbassa a 1.4 in cinque gare. Ora c’è l’Empoli che in dieci confronti a Napoli ha vinto due volte. Di fatto l’ultimo successo casalingo degli uomini di Rudi Garcia risale al 27 ottobre, quando Kvaratskhelia e Osimhen travolsero l’Udinese per 4-1. Per restare aggrappati al treno delle prime della classe, serve una vittoria. Come si legge negli insights della Lega Serie A, solo una società ha vinto lo Scudetto nell’era delle 20 squadre dopo aver collezionato meno di 21 punti dopo le undici giornate d’apertura: la Juventus (che ne aveva 15 nel 2015-16). Il Napoli ora ne ha 21. Servono certezze a Rudi Garcia, soprattutto in casa.