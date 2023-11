Benfica-Inter tra Juventus e Napoli, ma conterà soltanto per i soldi: il primo posto si decide a San Siro

Benfica-Inter non conterà nulla, o quasi, per i nerazzurri nell’economia del primo posto del girone di Champions League. Il destino della squadra di Inzaghi, infatti, resta saldo nelle proprie mani anche qualora dovesse arrivare un ko al Da Luz contro una squadra che però fin qui ha perso tutte e quattro le partite, è già certa di non andare agli ottavi e ha pochissime chance di terzo posto. La partita di Lisbona arriva per i nerazzurri in un momento delicatissimo della stagione, vale a dire tra il big match in casa della Juventus e quello del Meazza contro il Napoli, ma presumibilmente ci sarà del turnover in coppa, perché anche perdere non comprometterebbe nulla.

L’Inter, infatti, si trova al momento insieme alla Real Sociedad in vetta al girone con 10 punti. I baschi, però, sono avanti per la differenza reti, in virtù del pareggio nello scontro diretto dell’andata a Donostia-San Sebastian. C’è però il ritorno all’ultima giornata e sarà quello decisivo: se l’Inter batte la Real Sociedad, infatti, sarà aritmeticamente prima, anche in caso di precedente ko contro i lusitani e di contemporanea vittoria degli spagnoli sul Salisburgo. Infatti si arriverebbe in questa che è la peggiore delle ipotesi con la Real Sociedad a 13 punti e l’Inter a 10 prima dell’ultima giornata, ma con la vittoria nerazzurra sarebbero entrambe a 13 punti a girone concluso e la squadra di Inzaghi avanti negli scontri diretti (una vittoria e un pareggio). Viceversa, vincere col Benfica potrebbe garantire il vantaggio di giocare per due risultati su tre, ma soltanto se la Real Sociedad non batterà il Salisburgo in casa. Se le due squadre arriveranno a pari punti e con gli scontri diretti in parità (dunque pareggio anche al ritorno) invece, passerà con tutta probabilità la squadra spagnola, perché è già avanti nella differenza reti complessiva di due gol, dunque la squadra di Inzaghi in questo scenario avrebbe bisogno di una vittoria larga col Benfica di almeno due gol di scarto in più rispetto a quella eventuale della Real Sociedad sul Salisburgo. In ogni caso, la partita contro la squadra portoghese a Lisbona varrà comunque qualcosina: in palio ci sono 2.8 milioni per chi vince e quasi 1 milione in caso di pareggio, ma anche punti importanti per il ranking Uefa.