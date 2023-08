Napoli, Rudi Garcia: “Per la Champions serve una rosa forte”

“Per la Champions serve una rosa forte. Quando giochi l’Europa League ti puoi concentrare al 100% sul campionato perché il girone normalmente lo superi e quando arrivano gli ottavi e i quarti di finali che comincia a diventare serio. Dobbiamo essere bravi a giocare le due competizioni, per questo ti serve una rosa”. Lo ha detto il nuovo allenatore del Napoli, Rudi Garcia nella sua prima intervista esclusiva al ritorno in Italia su “DAZN Heroes”, il format di contenuti originali della piattaforma di intrattenimento e live streaming sportivo. L’ex Roma spiega: “I miei giocatori hanno spirito collettivo e sono bravi sul gioco di prima – spiega a Dazn Heroes – Stiamo coltivando queste caratteristiche”. La fascia di capitano? “Di Lorenzo è un uomo di grande qualità perché pensa agli altri – sottolinea – Non ho avuto nessun dubbio sul fatto che il mio capitano sarebbe stato Giovanni di Lorenzo, perché poteva essere solo lui”, si legge nell’anticipazione dell’intervista.