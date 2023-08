Nazionale, AGI: la soluzione sul Ct entro domenica

Il tempo stringe e la Figc vuole arrivare alla soluzione sul nome del nuovo Ct azzurro dopo le dimissioni di Roberto Mancini. Una soluzione – riporta l’AGI – che dovrebbe arrivare entro questa domenica. Gli appuntamenti decisivi in vista degli Europei infatti impongono scelte rapide. Il nome preferito rimane quello di Luciano Spalletti, ma continua anche il braccio di ferro fra la Figc e il patron del Napoli De Laurentiis intorno a una clausola che impone il pagamento di una penale qualora il tecnico di Certaldo scegliesse una nuova panchina in questa stagione. Il 9 e il 12 settembre gli azzurri scenderanno in campo contro Macedonia e Ucraina.