Napoli, Rudi Garcia nella conferenza stampa di presentazione oggi in tv: canale, orario e diretta streaming

Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa per la sua presentazione come nuovo tecnico del Napoli: ecco di seguito tutte le informazioni su canale, orario e diretta streaming. Il tecnico ex Roma ritorna in Italia dopo l’avventura chiusa lo scorso aprile in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. La presentazione avverrà al Museo di Capodimonte, dove c’è tantissima attesa. Appuntamento fissato alle ore 17:30 di lunedì 18 giugno, diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, diretta testuale su Sportface.

