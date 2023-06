LIVE – Napoli, la conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di presentazione di Rudi Garcia come nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico ex Roma ritorna in Italia dopo l’avventura chiusa lo scorso aprile in Arabia Saudita, all’Al-Nassr. La presentazione avverrà al Museo di Capodimonte, dove c’è tantissima attesa. Appuntamento fissato alle ore 17:30 di lunedì 18 giugno.

COME SEGUIRLA IN TV

Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale.

PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH