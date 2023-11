Napoli ricorda Maradona: mascotte a Piazza del Plebiscito, poi l’omaggio ai Quartieri Spagnoli

Napoli ricorda Diego Armando Maradona a tre anni dalla morte dello storico fuoriclasse. Oggi in Piazza del Plebiscito il “Dieguito”, la mascotte del campione ideata da Stefano Ceci (ex manager di Diego), ha ricevuto il calore e l’affetto di circa 500 persone, tra napoletani e turisti. “Vivo ogni giorno – spiega Ceci – la grande mancanza di Diego, ma abbiamo anche la forza e la voglia di festeggiare sia il suo compleanno che il giorno del suo addio, perché così si esorcizza la sua assenza per chi ha vissuto come me tanti anni con lui, vivendo, al di là del lavoro, la vera amicizia”.

La giornata di ricordo prosegue al Largo Maradona ai Quartieri Spagnoli, dove gli appassionati potranno accendere una candela in ricordo e poi assistere sul maxischermo al match del Napoli contro l’Atalanta. Sempre in concomitanza con l’incontro Atalanta-Napoli, Ceci ha preparato una sua sorpresa personale al ‘Maradona’ con un ricordo a cui parteciperà anche Luigi Caffarelli, ex compagno di squadra di Maradona ed oggi parte dell’area scouting delle giovanili del Napoli. Inoltre tutti tifosi del Napoli che non hanno avuto il permesso di seguire la trasferta della squadra a Bergamo illumineranno tutto il perimetro dello stadio Maradona. Nei giorni scorsi inoltre l’associazione Ciro Vive (in memoria di Ciro Esposito) ha organizzato un’amichevole di ricordo giocata tra tifosi azzurri e del Boca Juniors.