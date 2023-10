Napoli, Raspadori: “Vittoria importante, traiamo le cose positive”

Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria ottenuta per 3-1 sul campo dell’Hellas Verona. “Abbiamo ottenuto una vittoria importante: peccato per il gol subito, però prendiamo le cose positive e pensiamo già alla sfida di Champions. Il mister cerca di fare sempre le scelte a seconda del tipo di partita, noi cerchiamo sempre di fare sempre le prestazioni come oggi, per spirito e atteggiamento. Stiamo facendo tutto il possibile per vincere le partite, tutti i giorni al campo ci alleniamo per preparare le partite e la nostra mentalità è questa”.