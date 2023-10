Newcastle-Crystal Palace, Tonali in campo: standing ovation e cori

Sandro Tonali ha fatto il suo ingresso in campo al 69′ di Newcastle-Crystal Palace, match della nona giornata di Premier League. Il centrocampista ex Milan è stato omaggiato dal St James Park al momento della sostituzione: standing ovation e cori ‘Sandro, Sandro’. Già nel pre partita l’azzurro aveva ricevuto l’affetto dei suoi tifosi, con tanto di striscione ‘Forza Sandro’. Eddie Howe aveva preannunciato la possibilità di vedere Tonali in campo, nonostante l’indagine della Procura di Torino per il caso scommesse. L’azzurro è partito dalla panchina, ma ha avuto l’opportunità di scendere in campo sul 4-0 per i padroni di casa.