Napoli, proteste dei tifosi contro De Laurentiis: “È il proprietario, non il padrone”

Non il caro prezzi dei biglietti, bensì un regolamento di accesso allo stadio molto severo: questo il motivo per cui i tifosi del Napoli stanno protestando ad alta voce contro il Presidente Aurelio De Laurentiis, che recentemente sta facendo rispettare in maniera severissima le nuove disposizioni per la sicurezza del Maradona, vietando ai tifosi di portare bandiere, megafoni e altri strumenti. Altro motivo di protesta riguarda l’obbligatorietà di possedere la tessera del tifoso per poter acquistare i biglietti. “Siamo orgogliosi della squadra. Non abbiamo nulla da dire. Stanno buttando il sangue come noi. De Laurentiis è il proprietario, non il padrone”, intonano i tifosi partenopei contro il proprio patron.