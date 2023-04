Torino, Juric alla vigilia: “Stiamo lavorando bene. Sassuolo squadra di qualità”

Ivan Juric è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del posticipo che vedrà il Torino impegnato al Mapei Stadium contro il Sassuolo. “Si tratta di una squadra con grandi qualità tecniche, in grado di punirti al primo errore. Hanno avuto molti infortuni, ma ora che sono al completo è un gruppo di grandissima qualità”.

Poi, il tecnico fa il punto sugli infortunati: “Karamoh è fuori dopo una botta al polpaccio che ha portato ad un’edema. Sono indisponibili anche Ilic e Ola Aina. Son tornati Miranchuk e Lazaro, che si vede che nella fase di recupero in Germania ha lavorato bene. Vieira, invece, ha un problema muscolare che non riesce a cicatrizzare, quindi è ancora out“.

Infine, qualche parola sul suo futuro: “Non è il momento di parlarne, ho un contratto che è una tutela per l’allenatore. Stiamo lavorando bene, la squadra è giovane e può crescere tanto. Ora dobbiamo affrontare queste undici partite bene dal punto di vista del gioco e dei risultati, come abbiamo fatto a Lecce, giocando in maniera tosta”.