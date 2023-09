Napoli, previsti esami approfonditi per Rrahmani e Cajuste: Bologna a forte rischio

Nella giornata di venerdì 22 settembre, Amir Rrahmani e Jens Cajuste svolgeranno degli esami più approfonditi in seguito ai problemi fisici accusati nella sfida tra Napoli e Braga. Il centrocampista si è fermato nel riscaldamento, mentre il difensore ha dovuto lasciare il campo dopo un quarto d’ora circa. In attesa che gli esami facciano chiarezza sulle loro condizioni, è molto probabile che nessuno dei due sarà a disposizione di Rudi Garcia per il match del Dall’Ara contro il Bologna. A riportarlo è Sky Sport.