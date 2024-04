Napoli: partitelle in vista della gara con la Roma, personalizzato per Olivera

Mattinata di allenamento per il Napoli in vista del match di domenica allo stadio Diego Armando Maradona contro la Roma del tecnico Daniele De Rossi. Per gli azzurri di mister Calzona, avvio di sessione con attivazione a secco, dopodiché il gruppo per intero ha disputato una serie di partitelle a tema per preparare tatticamente la sfida ai giallorossi.

Unica defezione negli azzurri, il terzino uruguayano Mathias Olivera, che ha svolto un allenamento personalizzato in campo nel tentativo di recuperare la forma per le ultime uscite di questa stagione. Rientrati definitivamente i problemi sia per il difensore Juan Jesus che per il terzo portiere Contini.