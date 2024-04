Manchester City, Guardiola: “La mia ammirazione per De Zerbi cresce ogni stagione”

L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Brighton. Il tecnico catalano non ha nascosto la sua ammirazione per i Seagulls, sia per il modo di giocare sia per l’impatto e l’ispirazione di Roberto De Zerbi: “Domani sarà una delle partite più dure della stagione. La trasferta di Brighton è sempre una delle più difficili per il modo in cui gioca. La mia ammirazione per De Zerbi cresce di stagione in stagione, quello che ha fatto è un lavoro incredibile. Affrontare le sue squadre è molto difficile“. L’ex Barcellona ha poi aggiunto: “Hanno avuto molti problemi. Sono stati venduti giocatori importanti come Colwill, Mac Allister, Caicedo, e in più si sono aggiunti molti infortuni. Hanno giocato in più competizioni, ma il modo in cui giocano è sempre lo stesso“. Guardiola si è poi soffermato sulla sua squadra: “Abbiamo avuto problemi di infortuni, ma siamo ancora lì: siamo in finale di FA Cup, abbiamo raggiunto la fase finale di Champions League e in Premier League siamo lì. Puoi essere in corsa e in una settimana perdere tutto, ma la squadra si è comportata in modo incredibile anche in questa stagione. Ogni partita è importante adesso perché è sempre più difficile rimediare agli errori e alle battute d’arresto. Ma siamo stati in questa situazione molte volte, quindi sappiamo per cosa stiamo giocando“.