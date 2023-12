Napoli, Osimhen salta l’allenamento: è andato in Marocco per il Pallone d’Oro africano

Victor Osimhen ha saltato l’allenamento alla vigilia del match di Champions League tra Napoli e Braga. Il motivo? Si è recato a Marrakech, in Marocco, per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro africano, che lo vede tra i finalisti con Salah e Hakimi. L’attaccante nigeriano rientrerà in Italia in tarda serata e domani mattina si allenerà regolarmente, svolgendo la rifinitura.

Come rivelato in conferenza stampa, inoltre, Osimhen ha svolto in mattinata un lavoro individuale prima della partenza per il Nord Africa. Per quanto riguarda gli altri giocatori, Cajuste e Kvaratskhelia hanno svolto l’intera seduta in gruppo, mentre Mario Rui ha fatto allenamento personalizzato in campo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra infine per Olivera.