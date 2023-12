Napoli-Braga, Juan Jesus: “Una partita in cui ci giochiamo tanto. Dobbiamo ritrovare serenità, ma siamo in crescita”

“Una partita in cui ci giochiamo tanto. Il Braga è una buona squadra, molto organizzata. E’ una partita molto importante, la affronteremo con il giusto spirito. Abbiamo fatto le ultime tre partite sempre in crescita e pian piano stiamo ritrovando la fiducia giusta. A volte siamo un po’ meno lucidi rispetto allo scorso anno. Con il lavoro tornerà il gol e anche la serenità giusta”. Parla così Juan Jesus, difensore del Napoli, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Braga in Champions League.

Sul lavoro fatto con Mazzarri: “Il mister lo conosco tanto, ci dà carica e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo sistemare delle piccole cose anche in campo. Lui ci ha trasmesso tutto questo benissimo. Ora noi in campo dobbiamo cercare di non sprecare occasioni, una volta tornata la vittoria sarà tutto più facile”. Su questo avvio di stagione, invece, parla così: “Sono cambiate tante cose, per noi, la società, il popolo. Quando vinci dopo così tanti anni crescono anche le aspettative. Ma non c’è stato appagamento, noi abbiamo sempre lavorato, sia con Mazzarri che con Garcia. Dobbiamo rimanere tranquilli, continuando a fare le cose giuste. I momenti brutti passano”