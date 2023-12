LIVE – Napoli-Braga, Mazzarri in conferenza stampa (DIRETTA)

Per il Napoli il momento della verità è arrivato. In Champions League non si può più sbagliare, con il match contro il Braga che vale il pass decisivo per l’accesso agli ottavi di finale della competizione più importante nel contesto europeo. Agli azzurri basta vincere, pareggiare, ma anche perdere con un gol di scarto. Mazzarri sarà in conferenza stampa per presentare il match contro i portoghesi che va preso con le molle soprattutto vedendo il periodo delicato che gli azzurri stanno passando. Sportface.it vi accompagnerà nella diretta della conferenza stampa.

15:35 – “Nessun ragiomaneto sui calcoli di classifica. Dobbiamo solo pensare a vincere, a maggior ragione giocando in casa. L’obiettivo, come già ribadito, deve essere quello di concedere poco al nostro avversario e non pensare a nulla”.

15:32 – “I giocatori un tempo vivevano la gara in modo diverso. Una volta succedeva che dopo 3 partite ravvicinate poi arrivava una brutta partita spesso e volentieri. Ora i ragazzi vivono il calcio in altro modo e non risentono delle tante partite. E’ cambiata la mentalità, è cambiato davvero tanto. Se gli permetti di recuperare a livello fisico e mentale, poi in campo riescono sempre a trovare le energie”.

15:29 – “Non c’è paura, ma un po’ di tranquillità manca. Si vede che la squadra quando qualcosa gira storto accusa un po’ dal punto di vista morale. Per questo è fondamentale ritrovare queste certezze che diano tranquillità ai ragazzi”.

15:26 – “Vorrei tanto dedicarmi di più ai tiri in porta in allenamento. Ultimamente tiriamo davvero male a livello di precisione. Mi piacerebbe trovare più gol da fuori area, come l’Inter che è riuscita a sbloccare il risultato in quel modo contro di noi. Non si può entrare sempre in porta con la palla, mi piacerebbe lavorare molto su questo aspetto. Purtroppo con tante partite in programma non c’è molto tempo per curare questi aspetti”.

15:23 – “Generalmente chi vince ha quasi sempre la difesa migliore. Dobbiamo riacquisire quella solidità, è la cosa che dà più sicurezze ai nostri giocatori. Per quanto riguarda l’attacco, l’importante è che le occasioni ci siano. Poi a seconda del momento a volte si segna di più, altre di meno. Ma è un aspetto che mi preoccupa meno”.

15:17 – “A sinistra purtroppo siamo carenti a causa degli infortuni. Io mi aspetto che Nathan riesca a spingere di più, ma bisogna capire che si paga dazio quando si arriva in un campionato come il nostro. Zanoli a sinistra può giocare, anche se ha un minutaggio ridotto nelle gambe. L’importante è rimanere compatti e tranquilli nella gestione della palla. C’è un po’ troppa apprensione. Questa squadra deve riacquisire le certezze che aveva la scorsa stagione”.

15:14 – “Fondamentale passare il turno. Credo che questa squadra ha dimostrato di saper giocare a calcio e deve continuare così. Deve però ritrovare l’equilibrio che aveva lo scorso anno. Non concedere ripartenze e gol che lo scorso anno non prendeva. Vorrei vedere una fase difensiva migliore, una squadra più solida e compatta. I risultati per ora ci mancano, anche se contro Juventus e Inter abbiamo giocato bene. Ma nello specifico, mi interessa passare il turno mostrando solidità”.

15:12 – Juan Jesus: “Il Braga è una buona squadra, molto organizzata. E’ una partita molto importante, la affronteremo con il giusto spirito”.

15:08 – Juan Jesus: “Sono cambiate tante cose, per noi, la società, il popolo. Quando vinci dopo così tanti anni crescono anche le aspettative. Ma non c’è stato appagamento, noi abbiamo sempre lavorato, sia con Mazzarri che con Garcia. Dobbiamo rimanere tranquilli, continuando a fare le cose giuste. I momenti brutti passano”

15:06 – Juan Jesus: “Il mister lo conosco tanto, ci dà carica e consapevolezza nei nostri mezzi. Dobbiamo sistemare delle piccole cose anche in campo. Lui ci ha trasmesso tutto questo benissimo. Ora noi in campo dobbiamo cercare di non sprecare occasioni, una volta tornata la vittoria sarà tutto più facile”.

15:04 – Juan Jesus: “A volte siamo un po’ meno lucidi rispetto allo scorso anno. Abbiamo dato dei segnali importanti, con il lavoro tornerà il gol e anche la serenità giusta”.

15:02 – Juan Jesus: “Una partita in cui ci giochiamo tanto. Abbiamo fatto le ultime tre partite sempre in crescita. Pian piano stiamo ritrovando la fiducia giusta, ci sono stati momenti difficili e molti ragazzi sono giovani. Contro la Juve abbiamo fatto una buonissima partita, ci manca solo la vittoria e il gol dare tranquillità al gruppo”.

