Napoli, l’opinione di Salvatore Bagni: “La squadra più forte in Italia, e andrà molto avanti anche in Champions”

Salvatore Bagni ha parlato a Radio Anch’Io Sport su RadioRai1 della corsa Scudetto: “Ero scettico perché era arrivata una mezza rivoluzione di mercato, ma poi squadra e club sono ripartiti. La speranza era quella di arrivare tra le prime quattro. Poi ci hanno fatto vedere cose meravigliose, col Napoli che non ha punti deboli e che è la squadra più forte nettamente rispetto alle altre. Le altre squadre sono deludenti, tutte alla pari. Il Napoli è nettamente favorito. Il divario a lungo andare aumenterà. Se la speranza di Juve, Inter e Milan era quella di accorciare sul Napoli prima dell’inizio del girone di ritorno, è stata tradita”.

“Tutti lo conoscevano ma poi l’ha preso il Napoli che lo ha seguito per due anni. Il Napoli ha speso 10 milioni e sembravano tanti e invece ora sono niente visto il suo rendimento. Grande merito a Giuntoli che lo ha seguito per due anni”, ha sostenuto l’ex difensore su Kvaratskhelia.

“Il Napoli andrà molto avanti anche in Champions. Ha dimostrato nelle sei partite che se l’è giocata contro chiunque. Va su tutti i campi giocando alla stessa maniera. Contro l’Inter hanno meritato i nerazzurri, ma poi il Napoli gestiva lo stesso anche a ritmi blandi. Poi quando sta bene, come contro la Juventus, le altre girano a vuoto. Non ha punti deboli. Può vincere la Coppa Italia e può andare molto avanti in Champions. Contro l’Eintracht il Napoli supererà il turno e andrà ai quarti. Incontrare il Napoli quando sta bene è dura per tutti”, ha concluso l’ex calciatore e opinionista Rai.