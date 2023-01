Inchiesa Juventus, Report svela: “Carta Ronaldo esiste, ma il portoghese non l’ha firmata”

Nella puntata in onda stasera di Report si tornerà a parlare della famosa “Carta Ronaldo”, ossia un accordo per il pagamento posticipato di 19 milioni di euro da parte della Juventus verso il calciatore portoghese. Un procuratore vicino al giocatore ha raccontato però in via anonima che “la scrittura privata esiste, ma Ronaldo non l’hai mai firmata, l’ha firmata solo la Juventus. Perché non l’ha firmata? Perché è stato ben consigliato”. Gli avvocati del giocatore, Pino e Shehata, nell’ultimo periodo hanno avanzato una richiesta per recuperare i 19 milioni di euro che spetterebbero al calciatore.