Salernitana, trasferta sfortunata per i tifosi: aereo colpito da fulmine e dirottato verso Bari

Trasferta sfortunata a dir poco, quella di Bergamo per la Salernitana. Dopo la sconfitta pesantissima per 8-2 contro l’Atalanta ci sono state disavventure anche durante il viaggio di ritorno verso Napoli per i tifosi granata arrivati in Lombardia. Secondo quanto riporta Spotitalia, l’aereo, che sarebbe dovuto atterrare all’aeroporto di Capodichino, è stato colpito da un fulmine ed è stato dirottato verso Bari. Per fortuna solo tanta paura, ma nessuna conseguenza.