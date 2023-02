Napoli, nona vittoria interna consecutiva: Cremonese travolta, Inter (per ora) a -16

“Si mangia col presente”, aveva detto Luciano Spalletti. E col presente, il Napoli tiene viva la fuga record. Al ‘Maradona’, all’esame contro la Cremonese di Ballardini, la squadra azzurra vince e convince per 3-0. Decisivi i gol di Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen ed Eljif Elmas per conquistare i tre punti del +16 sull’Inter (impegnata domani con la Sampdoria). Si tratta della nona vittoria interna consecutiva. Sarri ci riuscì nel settembre 2016 ma a cavallo di due campionati. Per una striscia simile nello stesso torneo, prima di Spalletti nella storia azzurra, bisogna tornare a William Garbutt nel 1931, Luis Vinicio nel 1975, Ottavio Bianchi nel 1987 e Alberto Bigon nel 1990. La ferita in Coppa Italia, l’unica fin qui della stagione, l’ha inferta una Cremonese che oggi si presenta in emergenza offensiva. Il Napoli però stavolta è concentrato, letale e sa chiudere i giochi. Al 21′ c’è il vantaggio. Sernicola non riesce ad allontanare a sufficienza un pallone di testa, la sfera è preda di Kvaratskhelia che punta l’esterno e batte Carnesecchi incrociando il tiro. Tra reti (9) e assist (9) sono 18 i gol a cui ha preso parte il georgiano e nella stagione d’esordio solo Callejon (21) e Higuain (24) per ora hanno fatto meglio.

Il Napoli ha il controllo, ma Spalletti vuole chiuderla per evitare ogni tipo di sorprese. La sfida tra prima e ultima della classe è anche quella tra la migliore e la peggiore sulle palle inattive. E al 65′ arriva il raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Zielinski calcia sul primo palo, Di Lorenzo prolunga, ma è Kim a servire una palla solo da appoggiare al solito Victor Osimhen. Al 78′ arriva il definitivo 3-0: gran giocata in verticale di Di Lorenzo, Elmas non ci pensa un attimo e scocca il diagonale vincente alle spalle di Carnesecchi. Nel finale c’è spazio anche per le riserve di lusso: Ndombele e Raspadori. L’ex Tottenham riceve anche una sgridata da Spalletti al 93′. E’ questa l’immagine dell’anima di un Napoli che non sta concedendo le briciole alle rivali.