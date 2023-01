Napoli, non si molla la pista Ounahi: ma l’Angers continua a chiedere 20 milioni

A meno di dieci giorni della conclusione della sessione invernale di calciomercato il Napoli non molla la pista che porta ad Azzedine Ounahi dell’Angers. Stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il club azzurro avrebbe proposto ai francesi di acquistare subito il centrocampista e di lasciarlo giocare in Ligue 1 fino al prossimo giugno. Al momento questa strada non è considerata percorribile da parte dell’Angers, che resta fermo sulla propria posizione chiedendo almeno 20 milioni di euro. Ad ogni modo il Napoli non ha intenzione di partecipare ad eventuali aste e, per questo motivo, ha deciso di muoversi con estrema cautela.