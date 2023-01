Tiro con l’arco, Indoor World Series Nimes 2023: Tatiana Andreoli oro, battuta Bauer 7-1

Buone indicazioni per il tiro con l’arco azzurro dalle Indoor World Series di Nimes, in Francia. Nel primo impegno internazionale stagionale al chiuso Tatiana Andreoli ha vinto l’oro nell’arco olimpico contro Katharina Bauer (Ger) piazzando tutte le dodici frecce sul “10”, determinando il 7-1 finale. L’equilibrio regna solo nella seconda volée conclusa 30-30, per il resto i parziali sono tutti a favore di Andreoli 30-28, 30-29 e 30-29. In Under 21 festeggiano Roberta Di Francesco e Lorenzo Gubbini, entrambi col bronzo al collo. L’azzurrina ha vinto 6-0 nel ricurvo contro Ozge Citak (Tur) e il giovane compoundista ha superato 148-143 Luke Menard (Fra).