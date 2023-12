Napoli, Natan out: lussazione acromion-claveare. Per Lobotka infrazione costale

Ripresa immediata del lavoro per il Napoli dopo la sconfitta in 9 uomini contro la Roma all’Olimpico. Gli azzurri preparano il match contro il Monza in programma il 29 dicembre allo Stadio Maradona, ma Walter Mazzarri deve fare i conti con due calciatori infortunati: Natan e Lobotka, entrambi costretti a chiudere anzitempo il match di ieri. Il difensore si è sottoposto ad esami strumentali, presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lussazione acromion-claveare alla spalla destra. Un ulteriore consulto specialistico verrà effettuato nei prossimi giorni. Lobotka ha riportato una infrazione costale e verrà valutato nei prossimi giorni. La squadra sul campo si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio contro la Roma hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri hanno svolto un torello, del lavoro aerobico e una seduta tecnico tattica.