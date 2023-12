Vinicius a Los Angeles per Clippers-Celtics

di Tommaso de Laurentiis 3

Nella spettacolare cornice della Crypto.com Arena di Los Angeles c’era anche Vinicius Junior a seguire la sfida di Nba tra Los Angeles Clippers e Boston Celtics, vinta da Tatum e compagni 145-108. Sfortunato il calciatore del Real Madrid, che non ha potuto vedere Kawhi Leonard, out per problemi fisici.

https://x.com/NBA/status/1738677854664069585?s=20