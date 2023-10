Napoli-Milan, Pioli: “Mancano i gol, ci stiamo lavorando. Sono convinto di quello che faccio”

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan, big match della decima giornata della Serie A 2023/2024. Il tecnico rossonero ha ammesso la difficoltà del momento, dopo le sconfitte con Juventus e Psg: “Dobbiamo essere continui e sul pezzo per 95 minuti quando affronti avversari di questo livello, sia per quanto riguarda la qualità che la determinazione – spiega Pioli – Adesso però dobbiamo pensare al presente e non al passato e il presente è Napoli. Dobbiamo evitare alcuni errori commessi nelle ultime partite, che non sono andate come volevamo.”

Il Milan continua a litigare con il gol, come confermato dallo stesso allenatore: “Ci stiamo lavorando, sicuramente non ci manca la costruzione ma l’ultimo passaggio e la conclusione sì. Alternative? Jovic e Okafor stanno bene e sono a disposizione, dobbiamo anche riempire meglio l’area sia con gli esterni che con i centrocampisti.” In tal senso sembra mancare molto Loftus-Cheek: “Dobbiamo sostenerlo, era partito fortissimo con grande voglia di essere qui con noi – prosegue Pioli – Adesso ha un’infiammazione nella zona addominale-pubica, speriamo di averlo con noi dalla prossima partita ma domani sicuramente non ci sarà.”

IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA

Sugli avversari di domani: “Non vedo particolari differenze tra il Napoli di Spalletti e quello di Garcia, che è un ottimo allenatore e sta facendo bene dopo qualche normale difficoltà in un ambiente nuovo. A livello offensivo attaccano con indicazioni simili allo scorso anno, facendo anche grande possesso palla. Raspadori o Simeone? Hanno caratteristiche diverse, il primo raccorda meglio le linee mentre il secondo è molto forte nell’attaccare la profondità.” Infine una battuta per rispondere a chi parla di “Pioli presuntuoso”: “Sono convinto di quello che faccio perchè mi aggiorno, studio e lavoro tanto. Poi provo a trasmettere le mie convinzioni ai giocatori. Non penso di essere presuntuoso, ma non posso convincere tutti.”