Cannavaro: “Bravo in Cina e scarso in Italia. Non è possibile”

Fabio Cannavaro è stato il protagonista di un’intervista a Sportweek: “In Cina ho avuto la soddisfazione di essere chiamato ad allenare da mister Lippi, e ho vinto. A Benevento mi sono calato in una realtà che non era la mia, perché la società aveva forse perso ambizione. Questa esperienza mi ha un po’ “bruciato”, perché nella testa delle persone rimane l’idea di un fallimento sportivo. Ma ho un nome importante e non posso essere passato dall’essere buono in Cina all’essere scarso in Italia”.