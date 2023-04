Napoli-Milan, Giuntoli: “Mi aspetto una partita complicata. Simeone titolare come Osimhen”

“Mi aspetto una partita complicata come all’andata, siamo due squadre che stiamo facendo molto bene, non posso certo io dare una risposta definita. I nostri ragazzi entreranno in campo e daranno il massimo”. Lo ha detto il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, a pochi minuti dal via del match contro il Milan: “Osimhen non c’è? È un calciatore importante, ma noi ne abbiamo tanti importanti dentro la squadra, ho pensato le stesse cose quando si è fatto male Raspadori. Sono tutti importanti, lui lo è e lo sono anche gli altri, contiamo su di loro. Simeone? Non parlerei di vice, ma di un altro titolare. Sta facendo benissimo”.