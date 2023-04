MotoGp, Bagnaia: “Sono deluso ed arrabbiato con me stesso”

Weekend di pioggia e di tanta sfortuna per Pecco Bagnaia che in Argentina a causa di una caduta ha dovuto dire addio non solo alla vittoria, ma anche ad ogni speranza di podio. Il Campione del Mondo, subito dopo la gara ai microfoni di Sky, ha commentato la gara incentrando la sua attenzione solo su responsabilità sue.

Queste le parole di Bagnaia: “Stavo spingendo, era sotto controllo, ero al limite, sono arrabbiato con me stesso, pensavo di aver capito come fare per non cadere. E’ stato un week-end complicato, oggi sarebbe stato perfetto il secondo posto. E’ stata una caduta che non ti spieghi“.