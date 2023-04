Napoli-Milan, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Napoli-Milan, match valido per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023. Prima delle tre sfide in pochi giorni tra i partenopei, che aspettano solo di festeggiare lo scudetto, e i rossoneri che prima di vincere nel doppio confronto in Champions, vogliono i tre punti anche al Maradona per la qualificazione alla prossima Champions. Napoli-Milan sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.