Napoli-Milan, Dazn annuncia i due nuovi format ‘Indimenticabili’ e ‘Un’altra storia’

In occasione del big match di Serie A Napoli-Milan, Dazn ha annunciato due nuovi format powered by eBay per permettere a tifosi e appassionati di entrare in clima match. Il primo format si chiama ‘Indimenticabili‘ e, tramite la voce di Stefano Borghi, ripercorrerà le grandi sfide del passato tra i partenopei e i rossoneri. Il primo episodio, disponibile sulla piattaforma da 25 ottobre, ad esempio racconterà la sfida scudetto del 1° maggio 1988, in cui le due squadre erano separate da un solo punto e in campo c’erano calciatori del calibro di Maradona, Gullit e Van Basten. Nel racconto della gara, inoltre, Borghi si affida a una serie di oggetti simbolo dell’epoca, come la cartolina del Jolly Hotel, dove Van Basten rimase chiuso in ascensore, oppure il modellino di una Ferrari Testarossa nera come quella che possedeva Maradona.

L’altro format prende invece il nome di ‘Un’altra storia‘ e coinvolgerà il telecronista Pierluigi Pardo ma soprattutto tanti ex calciatori, che racconteranno aneddoti e storie. Il primo ospite sarà Serginho, ex giocatore dei rossoneri e della Nazionale brasiliana, che ricorderà il 6-0 nel derby del maggio 2001 e la vittoria in finale di Champions League nel 2003 sulla Juventus. L’episodio sarà disponibile su Dazn a partire da giovedì 26 ottobre.