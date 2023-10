Problemi fisici per Sofia Cantore e Michela Catena. Le due calciatrici hanno lasciato il ritiro dell’Italia femminile e non prenderanno quindi parte alla sfida di Nations League con la Spagna, venerdì 27 ottobre alle ore 17.45 a Salerno. Il match sarà trasmesso in diretta su Rai 2. Domani la rifinitura prima alla vigilia del match.