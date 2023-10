Probabili formazioni Roma-Slavia Praga: terza giornata Europa League 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga, match della terza giornata della fase a gironi di Europa League 2023/2024. Scontro diretto per il primo posto del girone G. Punteggio pieno per le due squadre. Josè Mourinho vuole i tre punti e con ogni probabilità farà poco turn over in campo europeo. Di fronte una formazione competitiva e tutt’altro che facile. Previsto uno stadio Olimpico sold out per una sfida dal sapore amarcord per la ferita del marzo 1996, quando lo Slavia Praga vinse ai supplementari una battaglia rocambolesca e tiratissima. La partita potrà essere seguita su Dazn e Sky. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori a partire dal primo minuto di gioco.

ROMA – Renato Sanches in dubbio, Smalling recupera ma difficilmente partirà dal 1′. Celik a destra dovrebbe partire dal 1′, con Zalewski sull’altro lato. El Shaarawy può fare la spalla di Lukaku. Non sono in lista Uefa Azmoun e Kristensen.

SLAVIA PRAGA – Spazio al 3-4-2-1 con Doudera e Wallem alle spalle di Van Buren.

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku

Ballottaggi: Celik 55% – Karsdorp 45%; Lukaku 60% – Belotti 40%; Ndicka 55% – Aouar 45% (con Cristante in difesa)

Indisponibili: Pellegrini, Dybala, Renato Sanches (in dubbio), Ndicka (in dubbio), Azmoun (non in lista Uefa), Kristensen (non in lista Uefa)

Squalificati: –

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Holes, Ogbu; Tomic, Sevcik, Dorley, Dumitrescu; Doudera, Wallem; Van Buren