Napoli-Milan, clamoroso gol di Saelemaekers: 0-4 al Maradona (VIDEO)

di Giorgio Billone 56

Gol semplicemente surreale quello di Alexis Saelemaekers, che firma il clamoroso 0-4 al Maradona con cui il Milan ha asfaltato il Napoli a sorpresa. L’esterno belga prende palla e comincia a saltare uomini centralmente con gran naturalezza, quindi calcia e trova il gol del poker rossonero. In alto ecco il video che vale lo 0-4, punteggio davvero clamoroso e inaspettato in questo scontro tra la capolista e i campioni d’Italia in carica.