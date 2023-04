Napoli-Milan, infortunio Brahim Diaz: problema all’adduttore

Tegola per il Milan nel corso del secondo tempo contro il Napoli, soprattutto in vista dei prossimi impegni, specie quello di Champions League contro gli stessi partenopei. L’autore del secondo gol, Brahim Diaz, prima dell’ora di gioco infatti è costretto a uscire per un infortunio, per la precisione un problema all’adduttore, che gli costa dunque il cambio. Da capire ancora l’entità dell’infortunio e se si tratta di qualcosa di lieve. Dentro al suo posto Saelemaekers.