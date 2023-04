Napoli-Milan 0-4, risultato clamoroso: le reazioni social

Clamoroso allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove la meritatamente prima della classe del nostro campionato sta subendo una scoppola clamorosa contro un Milan fantastico: 4-0 per i rossoneri, che hanno dominato la sfida prendendosi un grande vantaggio psicologico in vista dei prossimi quarti di finale di Champions League. Ecco alcune reazioni dei tifosi sui social.

Gli è tornato indietro in un certo senso il 5-1 sulla Juve… Se giocano così pure in Champions mi sa che salutano pure quella #NapoliMilan

Mi sembra chiaro ormai. Facciamoli passeggiare che in coppa ci sottovalutano. È tattica. #NapoliMilan

Saele che segna in serpentina il 4 a 0: ora so che non é reale e che sono le mie sinapsi che sparano gli ultimi fuochi prima dell'inesorabile finale#napolimilan

